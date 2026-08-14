В Псковской области втрое выросло число пациентов с впервые выявленным алкоголизмом

Псковская область стала лидером среди регионов Северо-Запада России по числу пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза, следует из данных Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). По сравнению с 2024 годом в 2025-м их количество увеличилось более чем втрое — с 483 до 1 656 человек (рост на 242,9%). На втором месте оказалась Мурманская область, где показатель почти утроился — с 264 до 771 человека (рост на 192,0%). На третьем месте расположился Ненецкий автономный округ с увеличением с 55 до 97 человек (рост на 76,4%).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Псковская область стала лидером СЗФО по росту числа впервые выявленных случаев алкоголизма

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Псковская область стала лидером СЗФО по росту числа впервые выявленных случаев алкоголизма

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Если статистика за год меняется в разы, то обычно это связано с изменением методики оценки того, кто включался в выборку, в каких обстоятельствах, как собирались и подсчитывались данные. Скорее всего такая картина отражает не реальные изменения в ситуации с заболеваемостью и болезненностью, а последствия смены методики оценки и подбора контингента»,— отметил в разговоре с «Ъ Северо-Запад» замдиректора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии им. Бехтерева Евгений Крупицкий.

Эксперт подчеркнул, что, по его мнению, для увеличения реальной заболеваемости наркологической патологией в разы на данный момент нет видимых и явных причин.

Статистика по остальным регионам выглядит следующим образом:

• Карелия — с 523 до 848 человек (рост на 62,1%);

• Вологодская область — с 720 до 1 135 человек (рост на 57,6%);

• Ленинградская область — с 278 до 361 человека (рост на 29,9%);

• Коми — с 614 до 772 человек (рост на 25,7%);

• Калининградская область — с 410 до 504 человек (рост на 22,9%);

• Санкт-Петербург — с 1 266 до 1 281 человека (рост на 1,2%).

Наименьшая динамика отмечена в Санкт-Петербурге — всего около 1,2%. В Карелии, например, рост заболеваемости алкогольными расстройствами также остается заметным на фоне высоких показателей региона.

Если сопоставить данные за 2024 и 2025 годы, то во всех представленных регионах СЗФО число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом алкоголизма и алкогольного психоза выросло.

Матвей Николаев