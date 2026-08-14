В Минтрансе объяснили увеличение числа запретных для полетов зон

Минтранс России в новом проекте приказа не предлагает увеличить в два раза число запрещенных для полетов зон, а «переутверждает ранее установленные зоны». Новых зон в документе 37, сказали “Ъ” в ведомстве.

Действующий приказ Минтранса, принятый в 2022 году, включает 374 запрещенные для полетов зоны. В новом проекте приказа, с которым ознакомился «Ъ», их 818. Они охватывают все 14 зон Единой системы организации воздушного движения: от Санкт-Петербургской и Московской до Магаданской и Якутской.

При этом Минтранс утверждает, что в действующем приказе № 172 не 374, а 781 запрещенная для полетов зона. В новой версии приказа по поручению уполномоченных органов добавлены 37 зон, добавили в министерстве.

Как указано в приказе, новые запретные зоны будут установлены над объектами топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплекса, транспортной инфраструктуры и другими охраняемыми территориями. Запрет будет распространяться на все типы воздушных судов, включая беспилотные. Исключения сделаны для ВС Минобороны и в некоторых случаях для бортов, используемых в интересах нефтяных компаний, уточняли “Ъ” в Минтрансе.

Подробнее — в материале “Ъ” «Небо сужается».