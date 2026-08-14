Рок для детских ушей

Организаторы рок-фестиваля «Улетай» в Удмуртии не согласны тем, что на них возложили ответственность за песни исполнителей, в которых прокуратура нашла мат, пропаганду наркотиков и нетрадиционных отношений (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России). Об этом представитель ООО «ПКП "Мобил-Лайн"» рассказал «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Касаткин Фото: Никита Касаткин

Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что суд в Ижевске оштрафовал общество за неверную возрастную маркировку. Инстанция пришла к выводу, что афиша мероприятия, где исполнялись песни не для детей, содержала отметку 0+ вместо 18+.

«При подготовке фестиваля “Улетай—2025” со всеми артистами (коих было более 120. — "Ъ-Удмуртия") были заключены договоры, содержащие требования о соблюдении законодательства РФ, в том числе запрет на использование нецензурной брани и обязательство соблюдать требования законодательства о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,— объяснил представитель.

Несмотря на это, указывают создатели, ответственность за песни возложили на них, что и стало предметом обжалования в Верховном суде Удмуртии. Заседание состоится 14 сентября.

«Организаторы не приглашали артистов для распространения запрещенной информации и не давали разрешения нарушать законодательство. Напротив, соответствующие требования были закреплены в договорах с участниками»,— добавили в компании.

Напомним, по данным СМИ, прокуратура нашла в песнях исполнителей на «Улетае—2025» нецензурную брань, пропаганду наркотиков и т. д. Среди групп, привлекших внимание надзорного органа, — F.P.G. и Jane Air, «Смех», «Лучший самый день» и «Читмил». Следовательно, указывает ведомство, информационная продукция на афише фестиваля должна иметь категорию 18+, а не 0+. Вход для детей до 12 лет был бесплатным. «Мобил-Лайн» признали нарушившим правила оборота вредной для детей информации (ст. 6.17 КоАП) и оштрафовали на 20 тыс. руб.

«Улетай—2025» проходил 9-13 июля около села Лагуново в Удмуртии. На нем выступило более 100 музыкальных коллективов. По различным оценкам, слет собрал около 70 тыс. человек.