Организатор рок-фестиваля «Улетай» отверг обвинения в пропаганде наркотиков

Организатор рок-фестиваля «Улетай» в Удмуртии назвал «некорректной интерпретацией ситуации» информацию о пропаганде наркотиков или нетрадиционных отношений (международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в рамках административного дела о неверной возрастной маркировке. Обращение ООО «ПКП "Мобил-Лайн"» появилось в соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«Сам факт упоминания определенных формулировок в материалах дела не означает, что организаторы фестиваля осуществляют соответствующую пропаганду»,— подчеркнул организатор.

Он добавил, что постановление суда в Ижевске, согласно которому ООО «ПКП "Мобил-Лайн"» оштрафовали за неверную маркировку (0+ вместо 18+), обжалуется в Верховном суде Удмуртии. Рассмотрение жалобы запланировано на 14 сентября. Делать «какие-либо окончательные выводы» до этого «преждевременно».

«Мы внимательно относимся к требованиям законодательства и безопасности наших гостей и уже предприняли необходимые меры в части возрастной маркировки»,— говорится в сообщении.

Ранее «Ъ-Удмуртия» со ссылкой на СМИ писал, что прокуратура нашла в песнях исполнителей на прошлогоднем «Улетае» нецензурную брань, пропаганду наркотиков и т. д. Среди групп, привлекших внимание надзорного органа, — F.P.G. и Jane Air, «Смех», «Лучший самый день» и «Читмил». Следовательно, указывает ведомство, информационная продукция на афише фестиваля должна иметь категорию 18+, а не 0+. «Мобил-Лайн» признали нарушившим правила оборота вредной для детей информации (ст. 6.17 КоАП) и оштрафовали на 20 тыс. руб.

«Улетай—2025» проходил 9-13 июля около села Лагуново в Удмуртии. На нем выступило более 100 музыкальных коллективов. По различным оценкам, слет собрал около 70 тыс. человек.