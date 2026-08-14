Организатора рок-слета «Улетай» в Удмуртии привлекли по КоАП из-за мата на сцене

Организатора рок-фестиваля «Улетай» в Удмуртии оштрафовали на 20 тыс. руб. за неверную возрастную маркировку слета: мероприятие на афишах помечалось как 0+, при этом некоторые музыканты исполняли песни, в текстах которых, установила прокуратура, содержался мат, пропаганда наркотиков и нетрадиционных отношений (международное движение ЛГБТ признанно экстремистским и запрещено в России). Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела, рассмотренного судом в Ижевске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Касаткин Фото: Никита Касаткин

Речь идет о прошлогоднем «Улетае». По данным надзорного органа, вход для несовершеннолетних до 12 лет был бесплатным. «Информационная продукция на афише организатора является запрещенной для детей и должна иметь категорию 18+»,— ссылается на материалы агентство. Среди групп, привлекших внимание прокуратуры, — F.P.G. и Jane Air, «Смех», «Лучший самый день» и «Читмил».

Суд учел, что организатор, ООО «ПКП "Мобил-Лайн"», добровольно прекратил прекратил противоправное поведение и устранил нарушение. Эти действия отнесли к смягчающим обстоятельствам. «Мобил-Лайн» признали виновным в нарушении правил оборота вредной для детей информации (ст. 6.17 КоАП) и оштрафовали на 20 тыс. руб.

«Улетай—2025» проходил 9-13 июля около села Лагуново в Удмуртии. На нем выступило более 100 музыкальных коллективов. По различным оценкам, слет собрал около 70 тыс. человек.