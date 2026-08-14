В Узбекистане вслед за соседними странами Центральной Азии произошел блэкаут

На юге Узбекистана прервано электроснабжение, сообщила пресс-служба Министерства энергетики республики. Ведомство отметило, что отключение произошло из-за аварии в энергосистеме другой страны Центральной Азии. О какой именно стране идет речь, не уточняется.

Перебои в электроснабжении наблюдались в Сурхандарье и других регионах. Около 14:30 по местному времени аварийные службы восстановили электроснабжение в большинстве районов. Электричество в Сурхандарьинскую область пообещали подать в ближайшее время.

Сегодня сообщалось об отключениях электричества в Алмате и Алматинской области Казахстана, в Бишкеке, в Чуйской и Иссык-Кульской областях Киргизии, в Душанбе в Таджикистане. По данным Минэнерго Киргизии, авария произошла на высоковольтной линии в Казахстане. Минэнерго Казахстана заявило , что отключение произошло из-за резкого изменения перетока электричества в энергосистеме Центральной Азии. В Таджикистане опровергли информацию об аварии на Нурекской ГЭС.