В Таджикистане опровергли информацию об аварии на Нурекской ГЭС

Перебои с электроснабжением в Таджикистане не связаны с работой Нурекской ГЭС. Информация об аварии на энергообъекте не имеет оснований, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов страны. Создана межведомственная рабочая группа для выяснения причин блэкаута.

Ведомство заверило, что аварийная ситуация в энергетической системе страны будет устранена «в кратчайшие сроки». «Рабочая группа проведет тщательное расследование и изучение аварийной ситуации, и после завершения соответствующей работы будут установлены точные причины аварии»,— указано в пресс-релизе в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Сегодня без света остались жители некоторых регионов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Отключения электроэнергии произошли в том числе в столицах стран. По данным Tengrinews, в Казахстане причиной блэкаута стало аварийное отключение воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ.