В Таджикистане опровергли информацию об аварии на Нурекской ГЭС
Перебои с электроснабжением в Таджикистане не связаны с работой Нурекской ГЭС. Информация об аварии на энергообъекте не имеет оснований, сообщила пресс-служба Министерства энергетики и водных ресурсов страны. Создана межведомственная рабочая группа для выяснения причин блэкаута.
Ведомство заверило, что аварийная ситуация в энергетической системе страны будет устранена «в кратчайшие сроки». «Рабочая группа проведет тщательное расследование и изучение аварийной ситуации, и после завершения соответствующей работы будут установлены точные причины аварии»,— указано в пресс-релизе в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).
Сегодня без света остались жители некоторых регионов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Отключения электроэнергии произошли в том числе в столицах стран. По данным Tengrinews, в Казахстане причиной блэкаута стало аварийное отключение воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ.
Масштабные отключения электроэнергии также произошли в Грузии и Абхазии 24 и 25 июля 2026 года из-за аварии на ИнгурГЭС, расположенной на административной границе. Минэнерго Абхазии 6 августа 2026 года сообщило о восстановлении электроснабжения после системной аварии на ИнгурГЭС, хотя причины аварии не были названы.
В Тбилиси 5 августа 2026 года также произошел блэкаут, который привел к остановке метро и нарушению работы Грузинской железной дороги. Позднее подача энергии начала восстанавливаться. Кроме того, 25 июля 2026 года произошел еще один блэкаут в Грузии, когда около 08:00 по местному времени электричество было отключено по всей стране, что привело к неработающим светофорам, фонарям и остановке поездов.