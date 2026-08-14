Худруком Российского молодежного театра назначена Марина Брусникина
Режиссера Марину Брусникину назначили художественным руководителем РАМТа, а бывший худрук Алексей Бородин займет вновь созданную должность президента этого театра. Для театральной общественности никакой сенсации в этой новости нет. Именно с прицелом на будущую «мягкую» смену власти в Молодежном театре, имеющем федеральное подчинение, Брусникина и была приглашена три года назад на должность главного режиссера РАМТа при худруке Бородине.
Марина Брусникина поставила в РАМТе несколько удачных спектаклей, найдя общий язык с труппой. А кроме того, по своему творческому почерку она близка принципам, которые воплощал в жизнь Алексей Бородин,— внимание к хорошей литературе, опора на традиции психологического театра, умение работать с актерами и разговаривать со зрителем на современные темы вдумчиво и непровокативно.
Подробности — в материале «В РАМТе обошлось без революций».
Марина Брусникина с 2023 года занимала должность главного режиссера Российского академического молодежного театра (РАМТ) и руководила театром «Практика». Алексей Бородин, занимавший пост художественного руководителя РАМТ на протяжении 46 лет, с 1980 года, является одним из самых уважаемых худруков в российском театре. Он один из немногих руководителей, кто заранее продумал и подготовил передачу своих полномочий, пригласив Марину Брусникину на должность главного режиссера несколько лет назад.
Марина Брусникина прокомментировала свое назначение, отметив, что кардинальных перемен ждать не стоит, поскольку она уже три года работает в театре главным режиссером. Репертуарная политика театра, его мировоззрение и отношения с артистами останутся прежними, и скандалов с изгнанием актеров, как это бывает в других театрах, она не допустит. Алексей Бородин, в свою очередь, будет разгружен от управленческих обязанностей, но продолжит участвовать в творческих вопросах как президент театра.