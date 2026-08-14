Худруком Российского молодежного театра назначена Марина Брусникина

Режиссера Марину Брусникину назначили художественным руководителем РАМТа, а бывший худрук Алексей Бородин займет вновь созданную должность президента этого театра. Для театральной общественности никакой сенсации в этой новости нет. Именно с прицелом на будущую «мягкую» смену власти в Молодежном театре, имеющем федеральное подчинение, Брусникина и была приглашена три года назад на должность главного режиссера РАМТа при худруке Бородине.

Марина Брусникина поставила в РАМТе несколько удачных спектаклей, найдя общий язык с труппой. А кроме того, по своему творческому почерку она близка принципам, которые воплощал в жизнь Алексей Бородин,— внимание к хорошей литературе, опора на традиции психологического театра, умение работать с актерами и разговаривать со зрителем на современные темы вдумчиво и непровокативно.

Подробности — в материале «В РАМТе обошлось без революций».