Часть Казахстана обесточена из-за сбоя на высоковольтной ЛЭП

В четырех районах Алматы и 10 районах Алматинской области отключилось электричество, сообщает казахстанское издание Tengrinews. Причиной стало аварийное отключение воздушных линий электропередачи напряжением 500 кВ.

По данным энергокомпании «Алатау Жарык Компаниясы», аварийно отключились линии Л-5400, Л-5300 и Л-5320. Из-за этого сработала противоаварийная автоматика в сетях компании. Уже начаты восстановительные работы.

На некоторых улицах в Алматы не работают светофоры. Местные жители также жалуются на проблемы с интернетом. В Минэнерго Казахстана пока никак не прокомментировали ситуацию. По данным издания, электричества также нет в Бишкеке и Душамбе.