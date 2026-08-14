Джаред Кушнер отправляется с визитом на Ближний Восток

Джаред Кушнер планирует посетить Израиль на следующей неделе для переговоров по ситуации в Газе, сообщили источники портала Axios. По их словам, зять Дональда Трампа отправится на Святую землю вместе с верховным представителем Совета мира Николаем Младеновым. Отдельно господин Кушнер должен посетить Египет, через который радикальная группировка «Хамас» передает свои предложения. «Наши переговоры охватывают множество сфер согласия и взаимных интересов, над которыми мы работаем вместе,— заявил Axios источник в Совете мира.— Крайне важно, чтобы мы вместе пришли к компромиссу по поводу желаемого результата и нашли способы ускорить прогресс».

И США, и Совет мира волнует то, какую позицию на практике Израиль займет в отношении плана по разоружению палестинских формирований, о котором господин Трамп сообщил 31 июля. «Мы сходимся (с Израилем.— «Ъ») во мнении относительно стратегической цели, но Израиль выразил некоторые сомнения по поводу плана, и мы хотим поговорить с ним, чтобы убедиться в (качестве.— «Ъ») нашей координации«,— пояснил Axios американский источник. Биньямин Нетаньяху выступил 9 августа с критикой плана по демилитаризации Газы.

В начале еженедельного правительственного заседания премьер подчеркнул, что не принимает инициативу. «Армия обороны Израиля не будет выводить войска до тех пор, пока „Хамас“ не разоружится,— сказал господин Нетаньяху.— И когда я говорю о разоружении „Хамаса“, я имею в виду тяжелое вооружение, менее тяжелое вооружение, все виды оружия. И мы говорим о реальном разоружении, а не о фиктивном». Он пояснил, что этот вопрос активно обсуждается с американскими чиновниками, но некоторые идеи Вашингтона остаются неприемлемыми для еврейского государства.

Подробнее — в материале «Израиль проверят на сговорчивость».