Белгородский производитель БПЛА отрицает участие в хищениях

ООО «Транспорт будущего» прокомментировало уголовное дело, в рамках которого МВД расследует хищения при производстве беспилотников. Как рассказывал «Ъ-Черноземье», ранее по делу были арестованы и заключены под стражу топ-менеджеры группы компаний «Эфко».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Мы долго сознательно не вступали в публичную полемику. Но есть черта, за которой молчание начинает восприниматься как согласие с ложью»,— объяснили молчание в компании.

Напомним, в МВД РФ считают, что представители ГК «Эфко», которая до 2023 года участвовала в проекте, выдали за собственные импортозамещенные разработки готовый китайский БПЛА, который был фактически перемаркирован под новый дрон. Издание РБК со ссылкой на материалы уголовного дела сообщало, что ущерб от действий обвиняемых может превышать 8 млрд руб. Обвиняемыми выступают бенефициар группы компаний «Эфко» Валерий Кустов, гендиректор Евгений Ляшенко, директор по стратегическому развитию Владислав Романцев, замдиректора по развитию Екатерина Кустова, а также заместитель начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Алла Половченя. Им вменяют мошенничество и растрату (ст. 159, 160 УК РФ, до 10 лет лишения свободы).

«Транспорт будущего» отрицает обвинение в простой перемаркировке китайских беспилотников.

«В наших дронах действительно есть китайские комплектующие. Использование отдельных иностранных компонентов сегодня остается обычной практикой для российской отрасли беспилотных авиационных систем: часть необходимой компонентной базы в России пока просто не производится», — объяснили «Ъ-Черноземье» в компании, добавив, что приобретают за рубежом только то, что невозможно купить в России.

К пресс-релизу об уголовном деле «Транспорт будущего» прикрепила видеозаписи экрана интерфейса управления своим беспилотником. Судя по ним, БПЛА использовался при выполнении задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. На записи видно, как дрон сбрасывает грузы в зоне, в которой находятся разрушенные здания и постройки. Кроме того «Транспорт будущего» показал таймлапс, записанный на площадке компании. На нем видно, как рабочие проводят сборку и подгонку узлов беспилотника S-80. Ранее в «Транспорте будущего» прогнозировали, что к 2030 году объем рынка таких изделий может достигнуть 70 млрд руб., а над полями менее чем за пять лет должны появиться порядка 16 тыс. таких дронов.

Все фигуранты уголовного дела обжаловали решения о заключении под стражу, которые московский суд вынес в конце июля. Даты рассмотрения их жалоб пока не назначены.

Сергей Толмачев