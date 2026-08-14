«Яблоко» оспорило решение о снятии его списка с выборов в Госдуму

Верховный суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу партии «Яблоко» на решение о снятии ее федерального списка с выборов в Госдуму. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель «Яблока» Николай Рыбаков (в центре)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ Председатель «Яблока» Николай Рыбаков (в центре)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

По данным самой партии, Верховный суд рассмотрит жалобу уже в понедельник, 17 августа. На этот день назначено заседание по апелляционной жалобе партии «Родина», которая добивается отмены регистрации федерального списка «Яблока» и также не удовлетворена решением суда.

10 августа Верховный суд по иску «Родины» принял решение об отмене регистрации «Яблока» на выборах в Госдуму. Суд пришел к выводу о наличии у партии иностранного финансирования, расходовании средств на агитацию помимо избирательного фонда, а также о нарушении «яблочниками» авторских прав.

В частности, по мнению Верховного суда, в партийной агитации без необходимых по закону разрешений правообладателей использовались фразы «Пусть всегда будет солнце» и «Лишь бы не было войны», переработанный кадр из фильма «Война и мир», фотографии зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева и блогера Виктории Бони, а также материалы социологического «Левада-центра» (признан в РФ иностранным агентом).

Подробнее о том, какие нарушения Верховный суд обнаружил в деятельности «Яблока»,— в материале «Зато не экстремисты».

Анастасия Корня