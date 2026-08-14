Путин обсудил с Совбезом сохранение традиционных ценностей в культуре

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Темой встречи стало сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в культуре и креативных индустриях.

С докладом выступила министр культуры Ольга Любимова. В совещании также приняли участие спикер Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, зампред Совбеза Дмитрий Медведев и другие, сообщила пресс-служба Кремля.

Отдельно Владимир Путин рассказал участникам совещания об итогах учений Тихоокеанского флота, которые проходили с 4 по 12 августа в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана. Президент поучаствовал в завершающей стадии учений в районе острова Сахалин. Он наблюдал за маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг».