Путин проконтролировал учения Тихоокеанского флота с ракетного крейсера «Варяг»

Президент России Владимир Путин поучаствовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота в районе острова Сахалин. Глава государства наблюдал за маневрами с борта ракетного крейсера «Варяг».

Также Владимир Путин заслушал доклад командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиины, руководившего учениями, рассказали в пресс-службе Кремля.

Учения проходят с 4 по 12 августа. В них задействованы около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения и более 13 тыс. военнослужащих. Маневры проходят в Японском и Охотском морях, а также в северо-западной части Тихого океана.

Сегодня президент впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область. До этого глава государства 10–11 августа находился с рабочей поездкой в Бурятии и Новосибирской области.