США после визита Путина на Итуруп заявили о солидарности с Японией по Курилам

США солидарны с Японией по вопросу Курильских островов. Об этом заявил американский посол в Японии Джордж Гласс после рабочего визита президента России Владимира Путина на Итуруп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (справа) на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на острове Итуруп, 13 августа

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин (справа) на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на острове Итуруп, 13 августа

Фото: пресс-служба президента РФ

«Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в поддержке своего союзника и в признании суверенитета Японии над северными территориями», — написал в Х господин Гласс.

Дипломат добавил, что США и Япония стремятся к процветанию Индо-Тихоокеанского региона, и Вашингтон будут выступать против всех действий, которые подрывают территориальную стабильность.

Прежде министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги назвал «северные территории» исконно японскими с «исторической и юридической точек зрения». Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия же считает, что Курильские острова вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях.