США после визита Путина на Итуруп заявили о солидарности с Японией по Курилам
США солидарны с Японией по вопросу Курильских островов. Об этом заявил американский посол в Японии Джордж Гласс после рабочего визита президента России Владимира Путина на Итуруп.
Президент России Владимир Путин (справа) на рыбоперерабатывающем комплексе «Ясный» на острове Итуруп, 13 августа
Фото: пресс-служба президента РФ
«Соединенные Штаты по-прежнему непоколебимы в поддержке своего союзника и в признании суверенитета Японии над северными территориями», — написал в Х господин Гласс.
Дипломат добавил, что США и Япония стремятся к процветанию Индо-Тихоокеанского региона, и Вашингтон будут выступать против всех действий, которые подрывают территориальную стабильность.
Прежде министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги назвал «северные территории» исконно японскими с «исторической и юридической точек зрения». Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия же считает, что Курильские острова вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях.
Визит президента России Владимира Путина на Итуруп 13 августа 2026 года стал первым для него посещением этого курильского острова, о чём сообщал телеканал «Россия 24». В ходе поездки он посетил рыбоперерабатывающий завод «Ясный», а также провёл совещание по вопросам безопасности восточных границ страны после участия в учениях Тихоокеанского флота.
В ответ на визит российского президента, японский МИД выразил протест и вызвал российского посла Николая Ноздрева, заявив, что «северные территории» (южная часть Курил, включая Итуруп) являются исторически и юридически неотъемлемыми территориями Японии. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити отметила, что поездка Владимира Путина на Итуруп осложнила отношения между Москвой и Токио, поскольку Токио призывал Москву отказаться от неё ещё в январе 2024 года.
Российская сторона, в свою очередь, настаивает на том, что Курильские острова вошли в её состав после Второй мировой войны на законных основаниях, и поездки президента по территории страны являются исключительно суверенными решениями. Замглавы МИД России Сергей Грушко заявил, что дипломатическая активность Японии не повлияет на территориальный статус Курил, подчеркнув, что «российская земля останется российской землей». МИД РФ также назвал реакцию Японии неприемлемой, заявив, что Токио разрушает российско-японские отношения.