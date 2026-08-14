Президент Киргизии Садыр Жапаров баллотируется на второй срок

Составлено ИИ-Ассистентъ

Президент Киргизии Садыр Жапаров вступил на первый срок в 2021 году после массовых протестов, будучи освобожденным из заключения своими сторонниками, и смог быстро взять власть в свои руки, вынудив тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Он был осужден на 11 лет и шесть месяцев по обвинению в угрозах убийством, захвате заложников и хулиганстве.

В 2021 году в Киргизии утвердили новую конституцию, которая значительно расширила полномочия главы государства, сократив срок президентских полномочий с шести до пяти лет, но предоставив возможность занимать этот пост дважды. До этого переизбираться на второй срок было нельзя.

Увольнение Камчыбека Ташиева, бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) 10 февраля 2026 года, стало частью разрешения конфликта интересов внутри правящего тандема Жапаров—Ташиев, который существовал с 2021 года. Ташиев контролировал практически весь силовой блок, и президент опасался раскола в обществе, а также неспособности Ташиева контролировать свое окружение.