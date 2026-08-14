Президент Киргизии Садыр Жапаров баллотируется на второй срок
Президент Киргизии Садыр Жапаров объявил о планах переизбираться на второй срок на выборах 2027 года. Возможность вновь баллотироваться киргизский лидер получил благодаря изменению конституции, принятой еще в начале его правления. Важнейшим шагом на пути к сохранению власти оказалось и отстранение от должности второго человека в Киргизии, бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчыбека Ташиева, который, как некогда предполагал сам Садыр Жапаров, мог бы стать его преемником.
«Я намерен баллотироваться еще на один срок и продолжить работу. Кто еще хочет участвовать в выборах — пусть баллотируется. Никого ограничивать не будем»,— заявил Садыр Жапаров. В интервью местному журналисту он поделился деталями ключевого политического события Киргизии за все последние месяцы — неожиданного увольнения в феврале его ближайшего соратника и друга Камчыбека Ташиева.
Подробности — в материале «Садыр Жапаров решил повторить».
Президент Киргизии Садыр Жапаров вступил на первый срок в 2021 году после массовых протестов, будучи освобожденным из заключения своими сторонниками, и смог быстро взять власть в свои руки, вынудив тогдашнего президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку. Он был осужден на 11 лет и шесть месяцев по обвинению в угрозах убийством, захвате заложников и хулиганстве.
В 2021 году в Киргизии утвердили новую конституцию, которая значительно расширила полномочия главы государства, сократив срок президентских полномочий с шести до пяти лет, но предоставив возможность занимать этот пост дважды. До этого переизбираться на второй срок было нельзя.
Увольнение Камчыбека Ташиева, бывшего главы Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) 10 февраля 2026 года, стало частью разрешения конфликта интересов внутри правящего тандема Жапаров—Ташиев, который существовал с 2021 года. Ташиев контролировал практически весь силовой блок, и президент опасался раскола в обществе, а также неспособности Ташиева контролировать свое окружение.