Прерывание переменности

Победительницей National Bank Open presented by Rogers, завершившегося в Торонто турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 1000 с призовым фондом $7,4 млн, стала полька Ига Швёнтек, переигравшая в финале в двух партиях Елену Рыбакину из Казахстана. Это первый титул экс-первой ракетки мира после прошлогоднего Wimbledon. Швёнтек прервала свое падение в рейтинге и поднялась там с восьмого места на пятое, оттеснив на шестую позицию россиянку Мирру Андрееву.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ига Швёнтек

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters Ига Швёнтек

Фото: Dan Hamilton-Imagn Images / Reuters

Практически весь нынешний сезон Ига Швёнтек, которая c апреля 2022 года по октябрь 2024-го в общей сложности провела на высшей строчке рейтинга WTA 125 недель, что является седьмым показателем за всю историю, постепенно превращалась из звезды первой величины в теннисистку из второго эшелона мировой элиты. Но теперь этот заунывный процесс прерван. После триумфа в Торонто 25-летней польки все еще нет оснований говорить о ее готовности вернуть себе лидерство даже в отдаленной перспективе. Однако надежда на то, что женский теннис уже в скором времени не потеряет одну из ярчайших своих фигур, которую в расцвете сил настиг многомесячный кризис, получила основательную подпитку.

Швёнтек провела лучший турнир с прошлогоднего Wimbledon, где ей удалось сенсационно победить. Получив весьма непростую сетку, она в шести матчах обыграла четырех соперниц из первой двадцатки — украинку Марту Костюк (11-я в мире), россиянку Диану Шнайдер (17-я), еще одну представительницу Украины Элину Свитолину (9-я) и Елену Рыбакину из Казахстана — вторую ракетку мира, которая в случае победы в этом финале приблизилась бы в рейтинге к белоруске Арине Соболенко на микроскопическое расстояние в четыре очка. Рыбакина прекрасно умеет играть против Швёнтек, используя свою мощь: счет их личных встреч до этого матча был ничейным — 6:6. Однако в данном случае она явно не справилась с психологическим давлением, ставшим причиной двух двойных ошибок в первом же гейме. Сделав ранний брейк, Швёнтек, как в лучшие годы, на всех парах устремилась к победе, оказывая на соперницу тотальное давление на задней линии. В итоге — 6:2, 6:3 за 1 час 15 минут.

Первый титул, завоеванный с помощью испанского тренера Франсиско Ройха, работающего с полькой с апреля, стал для нее одновременно 26-м за карьеру и позволил с восьмого места в мировой классификации подняться на пятое, оттеснив на следующую позицию россиянку Мирру Андрееву.

«Последние несколько месяцев были непростыми. Я рада, что продолжала работать над собой, меняла свою игру и становилась лучше, несмотря на то что каждый день писали в интернете. Справляться со всем этим было нелегко, и я хочу посвятить этот титул всем, кто сталкивается с несправедливой критикой и хейтом. Продолжайте двигаться вперед, сосредоточившись на себе. Вы сами знаете, что для вас лучше. Всегда помните о том, чего можете достичь»,— сказала на церемонии награждения Швёнтек, фактически подтвердив, что ее долгое время преследовали проблемы с психологией.

Что касается Рыбакиной, то для нее в споре с Соболенко за лидерство еще не все потеряно. Сейчас между ними 354 очка, то есть на следующем «тысячнике», уже стартовавшем в Цинциннати, Рыбакина теоретически снова будет иметь шанс вырваться вперед.

Тем временем в Монреале, где проходило аналогичное по уровню мужское состязание с тем же названием и призовым фондом $9,4 млн, победу второй год подряд одержал американец Бен Шелтон, переигравший своего соотечественника Брэндона Накашиму — 6:3, 7:6 (7:4).

Это был первый канадский финал с участием двух представителей США с 1995 года, когда также в Монреале Андре Агасси обыграл Пита Сампраса, а на остальных турнирах Masters 1000 подобное в прошлый раз было в 2003 году в Цинциннати, когда Энди Роддик одолел Мэрди Фиша. Шелтон завоевал четвертый титул в нынешнем сезоне и седьмой за карьеру, в мировом рейтинге с десятого места поднялся на шестое, а по очкам, набранным с января, стал четвертым, значительно повысив свои шансы на путевку в Турин на итоговый турнир Nitto ATP Finals.

Евгений Федяков