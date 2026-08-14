The Times рассказала, как Иран хотел убить Трампа и как убийство предотвратили
Перехваченное послание из Ирана позволило спецслужбам США узнать о готовящемся покушении на президента Дональда Трампа в Анкаре. Об этом сообщает лондонская The Times со ссылкой на Рами Игру, бывшего сотрудника израильской разведки «Моссад».
Президент США Дональд Трамп
Фото: Jacquelyn Martin / AP
По информации господина Игры, иранские спецслужбы непосредственно не намеревались осуществлять покушение. Они включили имя президента Трампа в «расстрельный список», переданный шиитским боевым организациям, находящимся под их контролем. Это было сделано из-за того, что господин Трамп вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху (он тоже включен в этот список) санкционировали февральские удары по Тегерану, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.
По словам бывшего израильского разведчика, Дональд Трамп должен был погибнуть после выстрела из переносного ракетного комплекса по президентскому самолету во время его взлета в аэропорту Анкары. Это и спровоцировало операцию Секретной службы, во время которой президент поменял самолеты при вылете из столицы Турции после саммита НАТО 8 июля.
Ни газета, ни господин Игра не сообщили, кто именно перехватил предполагаемое послание из Ирана, и не представили объяснений, почему покушения на президента так и не произошло. По информации прессы, кто-то видел переносной ракетный комплекс неподалеку от аэропорта.
Ранее «Ъ» сообщал, что, по данным The Washington Post, информацию о готовящемся покушении американцам передали израильские спецслужбы. При этом в ЦРУ якобы к ней отнеслись крайне скептически.
10 июля 2026 года телеканал CNN сообщил, что Израиль передал США разведывательные данные о плане Ирана убить Дональда Трампа, при этом ряд американских чиновников полагали, что доклад может быть попыткой Биньямина Нетаньяху склонить Вашингтон к активизации военных действий. В это же время американская разведка оценила вероятность покушения как очень низкую, а CNN со ссылкой на источники уточнил, что организованного заговора против Дональда Трампа на уровне иранского руководства, скорее всего, нет.
По данным The Wall Street Journal, в июле 2026 года власти США не сочли полностью убедительными разведданные Израиля о возможном плане Ирана по убийству Дональда Трампа, однако эта информация стала достаточным основанием для смены самолета президента при вылете из Анкары после саммита НАТО. Дональд Трамп в марте 2026 года заявил репортеру ABC News Джонатану Карлу, что власти Ирана дважды пытались его устранить, а он «доставал его (верховного лидера Ирана Али Хаменеи) прежде, чем он доставал меня». Президент США тогда же заявил, что оставил инструкции на случай своей гибели: «разбомбите их так, как никогда прежде».
В ноябре 2024 года Минюст США предъявил обвинения гражданину Ирана Фархаду Шакери, которого подозревали в контактах с Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и подготовке убийства Дональда Трампа перед выборами. В марте 2026 года Асиф Мерчант (предполагаемый иранский агент) был осужден федеральным судом Нью-Йорка за планирование покушения на президента на территории США.