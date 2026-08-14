The Times рассказала, как Иран хотел убить Трампа и как убийство предотвратили

Перехваченное послание из Ирана позволило спецслужбам США узнать о готовящемся покушении на президента Дональда Трампа в Анкаре. Об этом сообщает лондонская The Times со ссылкой на Рами Игру, бывшего сотрудника израильской разведки «Моссад».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP Президент США Дональд Трамп

Фото: Jacquelyn Martin / AP

По информации господина Игры, иранские спецслужбы непосредственно не намеревались осуществлять покушение. Они включили имя президента Трампа в «расстрельный список», переданный шиитским боевым организациям, находящимся под их контролем. Это было сделано из-за того, что господин Трамп вместе с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху (он тоже включен в этот список) санкционировали февральские удары по Тегерану, в результате которых погиб верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи.

По словам бывшего израильского разведчика, Дональд Трамп должен был погибнуть после выстрела из переносного ракетного комплекса по президентскому самолету во время его взлета в аэропорту Анкары. Это и спровоцировало операцию Секретной службы, во время которой президент поменял самолеты при вылете из столицы Турции после саммита НАТО 8 июля.

Ни газета, ни господин Игра не сообщили, кто именно перехватил предполагаемое послание из Ирана, и не представили объяснений, почему покушения на президента так и не произошло. По информации прессы, кто-то видел переносной ракетный комплекс неподалеку от аэропорта.

Ранее «Ъ» сообщал, что, по данным The Washington Post, информацию о готовящемся покушении американцам передали израильские спецслужбы. При этом в ЦРУ якобы к ней отнеслись крайне скептически.

Андрей Келекеев