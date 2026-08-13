WP: ЦРУ скептически отнеслось к данным Израиля об угрозе Трампу со стороны Ирана

Американские разведчики скептически отнеслись к переданной Израилем информации об угрозе покушения иранской стороны на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Несмотря на сомнения и скепсис, Секретная служба организовала тайный вылет Дональда Трампа из Турции на другом военном самолете. При этом аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сочли данные Израиля недостаточно убедительными. Собеседник издания назвал сообщения об угрозе господину Трампу не заслуживающими доверия, поскольку были получены от Израиля, а не от американской стороны.

Речь в статье идет о вылете господина Трампа с саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Президент США сначала сел на старый Air Force One, а позже тайно покинул самолет и его привезли к военному C-32A. На нем политик и несколько его помощников вылетели в Великобританию. Самолет сопровождали истребители F-16.

Позднее Дональд Трамп признался, что решение приняла Секретная служба. Некоторые американские разведчики сочли, что Израиль мог передать информацию не только для предупреждения политика, но и для влияния на его решения и политику США в регионе.

CNN 9 июля сообщил, что в последние недели Вашингтон фиксировал поток сведений о возможных угрозах в адрес президента США. В этот же день Дональд Трамп в разговоре с журналистами после саммита НАТО допустил, что может стать жертвой покушения. По словам господина Трампа, он «номер один в иранском списке на убийство».

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