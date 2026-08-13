WP: ЦРУ скептически отнеслось к данным Израиля об угрозе Трампу со стороны Ирана
Американские разведчики скептически отнеслись к переданной Израилем информации об угрозе покушения иранской стороны на президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на американских чиновников.
Президент США Дональд Трамп
Фото: Evelyn Hockstein / Reuters
Несмотря на сомнения и скепсис, Секретная служба организовала тайный вылет Дональда Трампа из Турции на другом военном самолете. При этом аналитики Центрального разведывательного управления (ЦРУ) сочли данные Израиля недостаточно убедительными. Собеседник издания назвал сообщения об угрозе господину Трампу не заслуживающими доверия, поскольку были получены от Израиля, а не от американской стороны.
Речь в статье идет о вылете господина Трампа с саммита НАТО в Анкаре 8 июля. Президент США сначала сел на старый Air Force One, а позже тайно покинул самолет и его привезли к военному C-32A. На нем политик и несколько его помощников вылетели в Великобританию. Самолет сопровождали истребители F-16.
Позднее Дональд Трамп признался, что решение приняла Секретная служба. Некоторые американские разведчики сочли, что Израиль мог передать информацию не только для предупреждения политика, но и для влияния на его решения и политику США в регионе.
CNN 9 июля сообщил, что в последние недели Вашингтон фиксировал поток сведений о возможных угрозах в адрес президента США. В этот же день Дональд Трамп в разговоре с журналистами после саммита НАТО допустил, что может стать жертвой покушения. По словам господина Трампа, он «номер один в иранском списке на убийство».
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Власти США скептически отнеслись к разведданным Израиля о возможном плане Ирана по убийству президента Дональда Трампа, считая угрозу не полностью правдоподобной. Некоторые собеседники The Wall Street Journal выразили обеспокоенность, что Израиль мог делиться этими данными с целью повлиять на решение США о возобновлении войны с Ираном. Похожее ноу-хау американские спецслужбы уже применяли в 2000 году, когда президент США Билл Клинтон летел в Пакистан, опасаясь угрозы со стороны Усамы бен Ладена. Тогда главу Белого дома отправили на самолете без опознавательных знаков, а борт номер один использовался как отвлекающий маневр.
В июне 2026 года американская разведка предупреждала администрацию Дональда Трампа о том, что Израиль может нарушить условия меморандума между США и Ираном. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настаивал на том, что Армия обороны Израиля не отступит с занятых позиций на юге Ливана. Отношения между Трампом и Нетаньяху обострились из-за расхождений по иранскому урегулированию, и президент в жесткой форме обвинял израильского премьера в «неблагодарности» и попытках втянуть США в бесконечную войну.