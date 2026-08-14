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В центре Петербурга пожар охватил кровлю дома на Адмиралтейском проспекте

В Санкт-Петербурге произошел пожар на кровле дома №8 на Адмиралтейском проспекте. Возгорание началось около 13:15, сообщили в ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Как сообщает источник «Ъ Северо-Запад», горит отель «Петр».

Огонь охватил кровлю здания площадью более 2,5 тыс. кв. м. В 13:46 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

На месте работают 30 человек личного состава и шесть единиц техники. Спасатели продолжают тушение.

В результате пожара пострадали два человека.

Матвей Николаев

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