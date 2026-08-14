SpaceX вернула Польшу в европейскую зону роуминга

SpaceX на этой неделе исключила Польшу из европейского региона связи Starlink. Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил главе SpaceX Илону Маску, что Варшава перестанет оплачивать терминалы Starlink. В итоге американская компания вернула Польшу в европейскую зону роуминга, сообщил польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковский.

11 августа польская газета Rzeczpospolita сообщила, что SpaceX внесла изменения в условия предоставления услуг спутникового интернета. В результате Польшу исключили из европейского региона мобильной связи. Это означало увеличение расходов для польских граждан, использующих терминалы во время путешествий. Согласно новым правилам, пользователи стандартных тарифов могут выезжать из страны со своим оборудованием только на 30 дней. После им нужно вернуться в Польшу, чтобы «сбросить счетчик местоположения», перейти на значительно более дорогой пакет или изменить страну регистрации. Из материала Rzeczpospolita также следует, что с начала спецоперации Польша закупила для Украины почти 25 тыс. терминалов Starlink.

В Starlink не назвали причину своего решения в отношении Польши. «Эй, Илон Маск, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, или мы можем передумать платить за твои услуги $50 млн в год»,— отреагировал польский министр иностранных дел в соцсети X. Именно эти деньги идут на оплату доступа к Starlink на Украине.

Новые тарифы должны были вступить в силу 17 августа, уточнил господин Гавковский. Он тоже обратился к основателю SpaceX в X, призвав относиться к польским клиентам «справедливо и на равных условиях». Сегодня министр заявил, что получил ответ от компании. «Польша будет включена во внутриевропейскую зону роуминга Starlink. Польские клиенты не будут подвергаться никаким новым ограничениям»,— написал Кшиштоф Гавковский.