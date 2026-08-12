МИД Польши пригрозил перестать платить за Starlink для Украины

Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил владельцу компании Space X Илону Маску. Господин Сикорский в соцсети X заявил, что Варшава перестанет оплачивать терминалы Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kuba Stezycki / Reuters Фото: Kuba Stezycki / Reuters

«Эй, Илон Маск, крутой парень, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить $50 млн в год за твои услуги», — отметил политик.

Space X исключила Польшу из европейского региона связи для пользователей терминалов Starlink. В американской компании не называли причину своего решения. Польша с 2022 года оплачивает абонентскую плату за услуги связи для 24,5 тыс. терминалов Starlink, которые были переданы Киеву.

В конце июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. Господин Туск отметил, что значительную роль играют представители частного бизнеса, приведя в пример Илона Маска и его Starlink, которые влияют на информационные потоки в регионе. Он подчеркнул, что Польша приложит максимум усилий, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь.