МИД Польши пригрозил перестать платить за Starlink для Украины
Глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил владельцу компании Space X Илону Маску. Господин Сикорский в соцсети X заявил, что Варшава перестанет оплачивать терминалы Starlink для Украины, если Польшу не вернут в европейский регион связи.
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«Эй, Илон Маск, крутой парень, прекрати дискриминировать польских пользователей Starlink, либо мы можем передумать платить $50 млн в год за твои услуги», — отметил политик.
Space X исключила Польшу из европейского региона связи для пользователей терминалов Starlink. В американской компании не называли причину своего решения. Польша с 2022 года оплачивает абонентскую плату за услуги связи для 24,5 тыс. терминалов Starlink, которые были переданы Киеву.
В конце июля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ближайшие 100 дней могут стать решающими в конфликте на Украине. Господин Туск отметил, что значительную роль играют представители частного бизнеса, приведя в пример Илона Маска и его Starlink, которые влияют на информационные потоки в регионе. Он подчеркнул, что Польша приложит максимум усилий, чтобы оказать Украине всю необходимую помощь.
В январе 2026 года министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский обвинил Илона Маска в содействии России и участии в «военных преступлениях», после сообщения Института изучения войны (ISW) о том, что российская армия использует Starlink для управления беспилотниками. Господин Сикорский обратился к Маску в соцсети X с призывом остановить использование россиянами Starlink для ударов по украинским городам, заявив, что заработок на военных преступлениях может навредить его бренду. В ответ Илон Маск, назвав его «человечком», заявил, что Польша платит «копейки от всей стоимости» Starlink, и подчеркнул, что Starlink является основой коммуникаций украинских военных.
В марте 2025 года Илон Маск также заявлял, что его система Starlink является «костяком украинской армии», и ее отключение приведет к «краху линии фронта ВСУ». В том же месяце госсекретарь США Марко Рубио отметил, что без Starlink Украина давно бы проиграла войну. В августе 2025 года вице-премьер Польши Кшиштоф Гавковский предупреждал, что Украина может лишиться доступа к Starlink, если президент Польши наложит вето на законопроект о помощи украинским беженцам, что лишит Варшаву законных оснований для оплаты услуг.