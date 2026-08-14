В Петербурге мошенники начали заманивать горожан на «электронное голосование»

Жителям Санкт-Петербурга начали поступать звонки от мошенников, которые представляются сотрудниками домовых служб и предлагают оформить «электронное голосование». Об этом сообщил глава петербургской избирательной комиссии Максим Мейксин на пресс-конференции 14 августа. По его словам, злоумышленники предлагают собеседникам «закрепить бюллетень», проголосовать дистанционно и перейти в чат жильцов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петербургский избирком предупредил о мошенниках, предлагающих проголосовать онлайн

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ Петербургский избирком предупредил о мошенниках, предлагающих проголосовать онлайн

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

«Они представляются домовой службой, предлагают собеседнику закрепить за ним бюллетень, проголосовать дистанционно и перейти в чат жильцов. Хочу обратить внимание: в Петербурге и в России в целом голосование через мессенджер “Макс” не предусмотрено, и электронного голосования в Петербурге тоже нет»,— сказал господин Мейксин.

Глава избиркома призвал горожан не переходить по ссылкам и не передавать неизвестным личные данные под предлогом участия в выборах.

Матвей Николаев