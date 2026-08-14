На провалившиеся торги липецкой «дочки» немецкой Linde пожаловались в ФАС

В Федеральную антимонопольную службу поступила жалоба на действия Росимущества при проведении аукциона по продаже арестованного имущества — 100% долей ООО «Линде Газ Липецк».

Рассмотрение жалобы пройдет 17 августа, следует из уведомления антимонопольного органа. Заявитель оспаривает действия организатора торгов (подробного описания претензии нет). В соответствии с законом о защите конкуренции, до решения Росимущество не вправе заключать договор.

Сами торги также признаны не состоявшимися ввиду отсутствия заявок.

Аукцион по продаже актива был объявлен во исполнение судебного решения о взыскании с германской Linde GmbH 114 млрд рублей в пользу ООО «Русхимальянс». В июне торги по продаже 100% долей липецкого предприятия с начальной ценой 6,8 млрд руб. не состоялись. После чего судебный пристав снизил стоимость актива на 15% — до 5,8 млрд руб. Шаг аукциона составлял 30 млн руб., размер задатка — 1 млрд.

По данным Rusprofile, ООО «Линде газ Липецк» работает с января 2019 года и специализируется на производстве промышленных газов. Компания учреждена в Липецке. Уставный капитал предприятия составляет 2,2 млрд руб. Генеральным директором выступает Алексей Карловский. Единственным владельцем числится германская компания Linde GmbH. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 472,3 млн руб., а чистая прибыль — 96,4 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

Вместе с липецким активом продвались 100% долей в оренбургском ООО «Линде газ Новотроицк» за 3,1 млрд руб. В июне они также никого не заинтересовали.

Анна Швечикова