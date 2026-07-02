Липецкую «дочку» немецкой Linde повторно выставили на торги за 5,8 млрд

Объявлен новый аукцион по продаже 100% долей ООО «Линде газ Липецк», принадлежащих германской группе Linde. Информация об этом появилась в ГИС «Торги». В этот раз начальная цена лота составляет 5,8 млрд руб. Ранее она равнялась 6,8 млрд. Заявки на участие в аукционе будут принимать до 10 августа. Торги пройдут 14 августа. Продавцом выступает Росимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Rusprofile, ООО «Линде газ Липецк» работает с января 2019 года и специализируется на производстве промышленных газов. Компания учреждена в Липецке. Уставный капитал предприятия составляет 2,2 млрд руб. Генеральным директором выступает Алексей Карловский. Единственным владельцем числится германская компания Linde GmbH. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 472,3 млн руб., а чистая прибыль — 96,4 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

Шаг аукциона составит 30 млн руб. Размер задатка — 1 млрд руб. По данным лота, размер уставного капитала хозяйственного общества составляет 2,2 млрд руб. Также отмечается, что численность работников предприятия — 20 человек.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в июне этого года один аукцион по продаже 100% долей ООО «Линде газ Липецк» не состоялся. По сведениям из итогового протокола, это было связано с тем, что на участие в торгах «поступило менее двух заявок». Поскольку имущество не реализовали в месячный срок, цена лота была снижена на 15%.

Аукцион объявили для исполнения судебного решения о взыскании с Linde 114 млрд руб. в пользу ООО «Русхимальянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по проектам в ленинградской Усть-Луге). Одновременно на продажу были выставлены 100% долей в оренбургском ООО «Линде газ Новотроицк» за 3,1 млрд руб.

Денис Данилов