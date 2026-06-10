Аукцион по продаже липецкой «дочки» немецкой Linde за 6,8 млрд не состоялся

Аукцион по продаже 100% долей ООО «Линде газ Липецк», принадлежащих германской группе Linde, не состоялся. Это связано с тем, что на участие в торгах «поступило менее двух заявок», сообщается в итоговом протоколе. Начальная цена лота составляла 6,8 млрд руб. Продавцом выступало Росимущество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из базы данных Rusprofile следует, ООО «Линде газ Липецк» действует с 2019 года и специализируется на производстве промышленных газов. Учреждено в Липецке. Уставный капитал — 2,2 млрд руб. Генеральным директором выступает Алексей Карловский. Единственным владельцем является германская компания Linde GmbH. По итогам 2021 года выручка предприятия составила 472,3 млн руб., чистая прибыль — 96,4 млн руб. Более актуальные финпоказатели не раскрываются.

Аукцион объявили для исполнения судебного решения о взыскании с Linde 114 млрд руб. в пользу ООО «Русхимальянс» (РХА, совместное предприятие «Газпрома» и «Русгаздобычи» по проектам в ленинградской Усть-Луге). Одновременно на продажу были выставлены 100% долей в оренбургском ООО «Линде газ Новотроицк» за 3,09 млрд руб. Эти торги не состоялись по той же причине. Новые тендеры пока не объявлены.

Аукционы по продаже обеих компаний изначально объявили в октябре, но в декабре их приостановили из-за заявления Linde о признании незаконной и отмене ранее проведенной оценки стоимости акций. В мае процедуры возобновили.

Судебное решение по спору РХА и Linde было вынесено в феврале 2024 года. После введения санкций в 2022 году немецкая компания уведомила «Русхимальянс» о приостановке работы. До этого Linde получила от заказчика аванс в рамках контракта на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Усть-Луге. Общая стоимость контракта составляла €5,9 млрд, из которых российская компания перечислила немецкой €1,024 млрд. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал, что санкции Евросоюза противоречат публичному порядку РФ, обязав ответчиков предпринять все действия для исполнения обязательств, включая возврат авансов и возмещение убытков.

Алина Морозова