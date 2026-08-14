Чем известен Михаил Матвеев

Михаил Матвеев родился 13 мая 1968 года в Днепропетровске Украинской ССР. Выпускник истфака Самарского государственного университета. В 39 лет стал доктором исторических наук. Получил второе высшее образование по специальности «юриспруденция». Женат, отец двух дочерей и сына.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ Фото: Игорь Черников / Коммерсантъ

В 2003 году создал общественную организацию «Самарский Союз народного самоуправления».

В 2004 году в качестве беспартийного кандидата избирался депутатом городской думы Самары.

В 2006 году участвовал в выборах мэра Самары и занял 4-е место, набрав 13,31% голосов. Победителем голосования стал Виктор Тархов, в конце декабря 2024 года — начале января 2025 года убитый, по версии СУ СКР по Самарской области, собственной внучкой Екатериной Тарховой.

В 2007 году Михаил Матвеев впервые избран депутатом Самарской губернской думы (СГД). Затем он переизбирался в 2011 и 2017 годах. Возглавлял комитет по местному самоуправлению.

На протяжении почти всей политической карьеры в Самарской области организовывал различные митинги — от протестов против застройки и введения платной рыбалки на Волге до митингов за возвращение самарским пенсионерам региональных льгот и против федеральной пенсионной реформы. Региональные льготы, отмененные губернатором Николаем Меркушкиным, в итоге были возвращены. В митинге против пенсионной реформы, по данным Михаила Матвеева, участвовали 3 тыс. человек. На другой митинг — в поддержку футбольного клуба «Крылья Советов», который в 2010 году оказался в глубоком финансовом кризисе, пришли около 4 тыс. человек.

В 2010 году стал автором регионального законопроекта о запрете ночной торговли в Самарской области. В 2011 году депутаты Самарской губернской думы проголосовали за принятие закона, запрещающего продажу алкоголя с 22:00 до 10:00.

В 2011 году был одним из организаторов митингов против фальсификации итогов региональных и федеральных выборов.

В 2013 году принял участие в акции «Русский марш» за «интересы русского народа, которые сдерживают азиатские орды, которые готовы заполонить города в России».

В 2014 году был кандидатом в губернаторы Самарской области, набрал 3,95% голосов. Первое место получил Николай Меркушкин, набравший 91, 35% голосов.

С 2017 года — член КПРФ, при этом в партии никаких руководящих постов не занимает.

В 2021 году Михаил Матвеев на выборах депутатов Госдумы РФ обошел в Промышленном одномандатном избирательном округе действующего депутата-единоросса Игоря Станкевича и стал депутатом российского парламента.

После начала СВО Михаила Матвеев начал активно выступать за ужесточение миграционного законодательства. Летом 2024 года депутат, находясь в Самаре, получил удары по голове при попытке разнять драку с участием мигрантов. По делу о нападении на депутата и его водителя были задержаны трое мигрантов, всех их арестовали. Изначально преступление квалифицировали как хулиганство, но по поручению Александра Бастрыкина его переквалифицировали на покушение на убийство. В декабре 2025 года судья оправдала одного из подсудимых, двое остальных были осуждены на 10 месяцев исправительных работ с удержанием 10% в доход государства и на два года и 10 месяцев в колонии-поселении.

В декабре 2024 году депутат стал одним из авторов принятого Госдумой законопроекта о запрете не владеющим русским языком детям трудовых мигрантов обучаться в российских школах. В том же месяце высказывание депутата о том, что российская власть «прогибается под исламский фактор», раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров и предложил «турнуть» Матвеева из Госдумы. Вскоре Михаил Матвеев заявил, что если кто-то из российских мусульман принял на свой счет его слова, что некоторые мигранты пытаются «агрессивно навязывать нам здесь свой шариат», а власть в стране «прогибается под исламский фактор», то он может принести им свои извинения.

В 2025 году депутат раскритиковал «агрессивное продвижение частного мессенджера МАХ с использованием админресурса» и направил запрос в ФАС. Парламентарий продолжил вести свой канал в Telegram, в котором у него 58,8 тыс. подписчиков.

20 июня этого года Михаил Матвеев сообщил, что съезд КПРФ выдвинул его кандидатуру на выборы в Госдуму по Промышленному одномандатному округу № 163. При тайном голосовании из 190 бюллетеней 188 бюллетеней подано за и два против. Кроме того, партия включила его в тройку кандидатов на выборах в Самарскую губернскую думу по общеобластному списку.

Сабрина Самедова