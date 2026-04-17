Депутат Госдумы Михаил Матвеев не смог оспорить приговор напавшим на него мигрантам

Самарский областной суд оставил без изменения приговор первой инстанции в отношении трех мигрантов, напавших на депутата Госдумы Михаила Матвеева и его водителя Василия Дятленко. Апелляционные жалобы гособвинения и представителя потерпевших были отклонены, сообщила объединенная пресс-служба судов Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Госдумы Михаил Матвеев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутат Госдумы Михаил Матвеев

В декабре 2025 года Промышленный райсуд Самары признал трех мигрантов, напавших на парламентария и его водителя, виновными в причинении вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ), хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п.п. «а», «б», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Они были приговорены к реальным срокам, но с учетом времени содержания в СИЗО суд отпустил обвиняемых из-под стражи.

Прокуратура и Михаил Матвеев, которые просили суд лишить обвиняемых свободы, оспорили это решение. Но он не нашел оснований для изменения приговора.

Инцидент произошел 18 июля 2024 года на Девятой Просеке в Самаре. Несовершеннолетний иностранец поругался с водителем маршрутки и ударил автомобилиста. Михаил Матвеев и его водитель Василий Дятленко вмешались в конфликт. В результате на них напали сам несовершеннолетний и еще двое мигрантов. Избиение остановили очевидцы, одного из нападавших задержали сразу, двух других разыскали и арестовали позднее.

Георгий Портнов