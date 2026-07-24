Избирком Самарской области обновил список зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы

Избирательная комиссия Самарской области обновила список зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Одномандатный избирательный округ № 159 на выборах будут представлять Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР и Александр Фетисов («Единая Россия»).

В одномандатном избирательном округе № 160 в выборах будут участвовать действующий депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ), Владимир Мотрюков («Новые Люди») и Александр Найденов от ЛДПР.

В одномандатном избирательном округе № 161 зарегистрированы Наталья Боброва от КПРФ, Роман Маркаров («Новые Люди»), Александр Меньших от ЛДПР и Денис Портнягин от «Единой России».

Одномандатный избирательный округ № 162 будут представлять Василий Гутник от ЛДПР, Сергей Пухаев («Новые Люди»), депутат Госдумы Андрей Трифонов от «Единой России» и Михаил Усов от КПРФ.

В Промышленном избирательном округе № 163 кандидаты: Максим Венедиктов от ЛДПР, Александр Живайкин от «Единой России», Никита Завтур («Новые Люди») и депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ).

Регистрация кандидатов продолжается.

Сабрина Самедова