Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Избирком Самарской области обновил список зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы

Избирательная комиссия Самарской области обновила список зарегистрированных кандидатов в депутаты Госдумы. 

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Одномандатный избирательный округ № 159 на выборах будут представлять Алексей Лескин от КПРФ, Александр Степанов от ЛДПР и Александр Фетисов («Единая Россия»). 

В одномандатном избирательном округе № 160 в выборах будут участвовать действующий депутат Госдумы Леонид Калашников (КПРФ), Владимир Мотрюков («Новые Люди») и Александр Найденов от ЛДПР. 

В одномандатном избирательном округе № 161 зарегистрированы Наталья Боброва от КПРФ, Роман Маркаров («Новые Люди»), Александр Меньших от ЛДПР и Денис Портнягин от «Единой России». 

Одномандатный избирательный округ № 162 будут представлять Василий Гутник от ЛДПР, Сергей Пухаев («Новые Люди»), депутат Госдумы Андрей Трифонов от «Единой России» и Михаил Усов от КПРФ. 

В Промышленном избирательном округе № 163 кандидаты: Максим Венедиктов от ЛДПР, Александр Живайкин от «Единой России», Никита Завтур («Новые Люди») и депутат Госдумы Михаил Матвеев (КПРФ).

Регистрация кандидатов продолжается.

Сабрина Самедова