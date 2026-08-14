Импортозамещенный МС-21-310 долетел из Иркутска в Подмосковье
Серийный пассажирский самолет МС-21-310, оснащенный полностью отечественными системами, без посадок долетел из Иркутска до подмосковного аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха» в Telegram-канале.
МС-21-310 на подмосковном аэродроме
Фото: Ростех
По данным госкорпорации, самолет преодолел более 4 тыс. км. На аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова специалисты проверили все системы лайнера после длительного перелета. «Полет прошел штатно, все системы отработали как положено»,— сообщили в «Ростехе».
МС-21-310 оснащен двигателями ПД-14, которые производят предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). Первый полет лайнер выполнил 3 августа с аэродрома Иркутского авиазавода ОАК. В «Ростехе» назвали его успешным и анонсировали выпуск первой партии из 18 таких самолетов.
В июне 2026 года глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха сообщил о создании в России импортозамещенных пассажирских самолетов, включая МС-21-310, сертификацию которых он назвал вопросом времени. С декабря 2025 года Минпромторг заключил контракты на поставку 18 самолетов МС-21 и 42 SJ-100, начало поставок которых запланировано на 2026 год, а основным заказчиком выступает группа «Аэрофлот», которая рассчитывает получить 106 самолетов к 2030 году.
Президент России Владимир Путин в июле 2026 года посетил Иркутский авиационный завод, где ему продемонстрировали мощности по выпуску МС-21. Запуск лайнера в серийное производство, согласно информации ТАСС, станет ключевым этапом программы импортозамещения в гражданской авиации. На заводе выполняется полный цикл работ, включая проектирование и послепродажное обслуживание, а специализация включает истребители Су-30, учебно-боевые машины Як-130 и пассажирские МС-21.
В ноябре 2025 года «Ростех» сообщил о начале летных сертификационных испытаний второго импортозамещенного самолета МС-21 в подмосковном Жуковском, оснащенного двигателями ПД-14. Подключение второго самолета ускорит программу сертификации, а серийный выпуск МС-21 планируется начать в 2026 году. Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт», считает, что движение к полностью импортозамещенному МС-21 является рациональным решением, и до начала поставок остается больше года, что дает возможность заместить оборудование.