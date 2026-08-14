Импортозамещенный МС-21-310 долетел из Иркутска в Подмосковье

Серийный пассажирский самолет МС-21-310, оснащенный полностью отечественными системами, без посадок долетел из Иркутска до подмосковного аэродрома ЛИИ им. М.М. Громова. Об этом сообщила пресс-служба «Ростеха» в Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран МС-21-310 на подмосковном аэродроме

Фото: Ростех МС-21-310 на подмосковном аэродроме

Фото: Ростех

По данным госкорпорации, самолет преодолел более 4 тыс. км. На аэродроме ЛИИ им. М.М.Громова специалисты проверили все системы лайнера после длительного перелета. «Полет прошел штатно, все системы отработали как положено»,— сообщили в «Ростехе».

МС-21-310 оснащен двигателями ПД-14, которые производят предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в «Ростех»). Первый полет лайнер выполнил 3 августа с аэродрома Иркутского авиазавода ОАК. В «Ростехе» назвали его успешным и анонсировали выпуск первой партии из 18 таких самолетов.