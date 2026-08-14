В российских дронах не все китайское

Топ-менеджеры группы компаний «Эфко» обжаловали заключение под стражу в рамках расследования дела о махинациях при разработке и производстве беспилотников. Фигурантов обвиняют в том, что, получив бюджетные деньги по программе импортозамещения, они просто маркироваали китайские дроны как российские. В группе «Транспорт будущего» признают, что при разработке БПЛА действительно использовались иностранные комплектующие, но связано это было с отсутствием необходимой комплектной базы в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Согласно картотеке дел столичных судов, рассмотрение апелляционных жалоб бенефициара группы компаний «Эфко» Валерия Кустова, а также топ-менеджеров Евгения Ляшенко, Владислава Романцева и Екатерины Кустовой и замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллы Половчени на их аресты по делам о мошенничестве и растрате (ст. 159 и ст. 160 УК РФ) пока не назначено. Под стражу Мещанский райсуд заключил их в конце июля.

Топ-менеджмент ГК «Эфко», которая специализируется на производстве масел, соусов и специальных жиров, обвиняется в масштабных махинациях при реализации программы импортозамещения при разработке и производстве беспилотников.

Дело касается деятельности по изготовлению БПЛА компанией «Транспорт будущего», которая до 2023 года входила в структуру ГК. Выпущенный фирмой агродрон S-80 стал первым сертифицированным серийным беспилотником.

В МВД РФ считают, что топ-менеджеры «Эфко» выдали за собственные импортозамещенные разработки готовый китайский БПЛА. Ущерб от действий обвиняемых, по данным РБК, может превышать 8 млрд руб. По версии следствия, обвиняемые завышали показатели полетов своего изделия для отчетов в Министерство экономического развития.

Защита господина Кустова и его подчиненных убеждена в их невиновности. 14 августа дело впервые прокомментировала компания «Транспорт будущего», которая отрицает обвинение в простой перемаркировке китайских беспилотников.

«В наших дронах действительно есть китайские комплектующие. Использование отдельных иностранных компонентов сегодня остается обычной практикой для российской отрасли беспилотных авиационных систем: часть необходимой компонентной базы в России пока просто не производится»,— заявили в компании.

К пресс-релизу об уголовном деле «Транспорт будущего» прикрепила видеозаписи экрана интерфейса управления своим беспилотником. Судя по ним, БПЛА использовался при выполнении задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. В компании подчеркнули, что последовательно разбирают проблемы, накопившиеся после предыдущего руководителя Юрия Козаренко, который был задержан весной. Там пообещали создавать работающую технику и показывать ее в деле.

Сергей Толмачев, Воронеж