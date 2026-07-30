«Транспорт будущего» привез в СИЗО

Вслед за арестованной в Москве заместителем начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллой Половченей в СИЗО отправлены председатель совета директоров и основатель группы компаний «Эфко» Валерий Кустов и гендиректор ГК Евгений Ляшенко. Все они обвиняются МВД в масштабных махинациях при реализации программы импортозамещения при разработке и производстве беспилотников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Гендиректор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ / купить фото Валерия Кустова обвинили в махинациях Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Следующая фотография 1 / 2 Гендиректор ГК «Эфко» Евгений Ляшенко Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов / купить фото Валерия Кустова обвинили в махинациях Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

30 июля Мещанский суд Москвы с небольшим интервалом рассмотрел два ходатайства следственного департамента МВД об аресте председателя совета директоров и основателя ГК «Эфко» Валерия Кустова и гендиректора этой компании Евгения Ляшенко. Оба были задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в особо крупных мошенничестве и растрате (ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 160 УК РФ). Позже следствие инкриминировало им совершение данных преступлений. Оснований отказать следователю в избрании фигурантам самой строгой меры пресечения судья Мария Мельникова не нашла. А почему — осталось за кадром, так как журналистов не пустили не только на сами заседания, но даже на оглашение судебных решений. Было видно только, что на заседание по делу Кустова в зал поочередно пригласили несколько человек. По некоторым данным, это были свидетели со стороны защиты.

Накануне та же судья отправила в СИЗО на два месяца заместителя директора по развитию ГК «Эфко» Екатерину Кустову (доводящуюся господину Кустову невесткой) и директора по развитию ГК «Эфко» Владислава Романцева, а также заместителя начальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю.

Все они, как и руководители «Эфко», были арестованы по аналогичным обвинениям в мошенничестве и растрате. По данным “Ъ”, речь идет о масштабных махинациях при реализации программы импортозамещения при разработке и производстве беспилотников. Субсидии на это, в том числе в размере 275 млн руб. в начале 2025 года, выделялись Минпромторгом, а исполнителем числилась входящая в ГК «Эфко» и базирующаяся в поселке Белая Вежа Белгородской области компания «Транспорт будущего», специализирующаяся на разработке, производстве и эксплуатации беспилотников. Местным УМВД и было начато расследование.

ГК «Эфко» существует с 1994 года. Состав соучредителей не раскрывают, основным владельцем считают Валерия Кустова. Согласно Infoline, в 2025 году группа стала третьим по объему бизнеса игроком в пищевой отрасли, уступив PepsiCo и «Русагро». Консолидированная выручка группы в 2025 году составила 344 млрд руб. Основной фокус компании — производство масел, соусов и специальных жиров. Также ГК «Эфко» активно развивает направления пищевых ингредиентов, аналогов мясных и молочных продуктов. В портфеле компании бренды «Слобода», Altero, Hi! и проч. В 2025 году с покупкой бывших российских активов американской Bunge ей также перешли права на марки «Олейна» и Ideal.

Первым, как рассказывал “Ъ”, в мае 2026 года задержали и по обвинению в мошенничестве отправили под стражу бывшего гендиректора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко. Возглавляемая им компания была основана в ноябре 2021 года как дочерняя структура ГК «Эфко».

В 2023 году «Транспорт будущего» вышел из состава холдинга, формально сохраняя связь с руководством группы. Господин Козаренко, пришедший в «Эфко» в 2012 году, возглавлял компанию «Транспорт будущего» с мая 2022 по март 2026 года. В 2023 году на выставке «Архипелаг» в Новосибирске он представил проект беспилотного такси Андрею Белоусову, занимавшему тогда пост первого вице-премьера. По словам источников “Ъ” в отрасли, тогда компания произвела положительное впечатление, и после знакомства на выставке Юрий Козаренко пользовался доверием господина Белоусова.

Весной 2024 года Росавиация выдала сертификат типа на агродрон S-80, но в коммерческую эксплуатацию он так и не попал и спросом на рынке не пользовался. В реестре эксплуатантов российских дронов нет ни одного S-80.

В октябре 2025 года “Ъ” выяснил, что производитель мог почти в 10–15 раз завысить показатели полетов в рамках экспериментально-правового режима (ЭПР) в Самарской области для отчетов в Министерство экономического развития. Компания отчиталась, что осуществила более 90% из всех выполненных по ЭПР в стране полетов, но остальные участники рынка сочли статистику фиктивной.

По некоторым данным, в конце июня 2026 года меру пресечения Юрию Козаренко суд изменил на домашний арест. Связано это было с тем, что фигурант пошел на сотрудничество со следствием и якобы начал давать показания на соучастников предполагаемых махинаций. В результате в оперативную разработку ФСБ попали Валерий Кустов и другие топ-менеджеры «Эфко», а также чиновница Минпромторга Алла Половченя. Схема, которую они использовали для совершения махинаций, была предельно проста.

По версии следствия, фигуранты вступили в преступный сговор с целью хищения субсидий, выделявшихся Минпромторгом на разработку и производство дронов. Для этого, как считают в МВД, обвиняемые якобы закупали уже готовые БПЛА в Китае, перемаркировывали и выдавали за свою продукцию.

При этом, как полагает глава научно-производственного центра беспилотных систем «Ушкуйник» Алексей Чадаев, в данной истории речь можно вести скорее о том, что господин Кустов и его компания просто не справились со сложным технологическим и производственным проектом.

Как написал господин Чадаев в своем Telegram-канале, заниматься «схемами» пришлось после того, как стали поджимать сроки, а взятые на себя огромные обязательства выполнены не были. Если бы у «Транспорта будущего», считает руководитель «Ушкуйника», «нормально полетел S-80 и у русской армии появилась бы своя массовая "Баба-яга" (тяжелый БПЛА, активно используемый ВСУ.— “Ъ”), а у аграриев — универсальный серийный агродрон», то «они бы сумели объясниться с органами по поводу тех или иных решений».

В «Эфко» заявили, что фигуранты «вносят личный вклад в развитие инновационных проектов и обеспечение продовольственной безопасности РФ» и коллектив ГК «поддерживает каждого из них». В Минпромторге сообщили, что оказывают необходимое содействие участникам расследования.

Олег Рубникович, Айгуль Абдуллина, Ефим Брянцев