Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Кольцово по технической причине
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс SVR225 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за некорректной работы систем воздушного судна. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ
«Посадка прошла в штатном режиме. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов»,— сообщили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс Тюмень—Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы по технической причине.