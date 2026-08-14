Самолет «Уральских авиалиний» вернулся в Кольцово по технической причине

Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс SVR225 из Екатеринбурга в Санкт-Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за некорректной работы систем воздушного судна. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

«Посадка прошла в штатном режиме. Уральской транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов»,— сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс Тюмень—Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы по технической причине.

Полина Бабинцева