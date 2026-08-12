Самолет, летевший из Тюмени в Баку, сел в Уфе по технической причине
Самолет авиакомпании «Ютэйр», выполнявший рейс Тюмень—Баку, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы. Отклонение от маршрута допущено по решению экипажа по технической причине, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
«Посадка прошла в штатном режиме, организована техническая ревизия работы систем воздушного судна»,— сообщили в ведомстве.
Уральская транспортная прокуратура организовала проверку соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Также ведомство взяло на контроль предоставление пассажирам дополнительных услуг в аэропорту ожидания.
Накануне самолет авиакомпании Red Wings, летевший по маршруту Батуми — Пермь, совершил вынужденную посадку в екатеринбургском аэропорту Кольцово. Причиной стала техническая неисправность одной из систем воздушного судна.