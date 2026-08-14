Лавров пообещал действовать жестко в отношении союзников Украины
Россия не будет опускаться до методов Украины, но продолжит действовать жестко в отношении ее союзников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем»,— пояснил господин Лавров в интервью информационной службе «Вести».
По поводу завершения конфликта на Украине министр заметил, что это возможно только в случае «долгосрочного, надежного, устойчивого» урегулирования. Остановку военных действий по линии боевого соприкосновения российская сторона, по его словам, рассматривать не будет.
В декабре 2025 года глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия готова к войне с Европой, если она решит воевать. Он также отмечал, что пункты мирного плана США исчезли после встречи Владимира Зеленского с главами стран Евросоюза, и Москва передала США дополнительные предложения о коллективных гарантиях безопасности. Лавров подчеркивал, что затягивание украинского конфликта стало для Зеленского вопросом политического или даже физического выживания.
В мае 2025 года Сергей Лавров указывал, что одним из главных условий России для урегулирования на Украине является возвращение к нейтральному, внеблоковому и безъядерному статусу страны. Он напомнил, что это обязательство было провозглашено в декларации о независимости Украины в 1991 году и сделало возможным признание её независимости. В июле 2025 года Лавров также заявлял, что Россия будет добиваться признания реалий «на земле» и обеспечения своей безопасности, включая невступление Украины в НАТО.