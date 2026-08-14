Лавров пообещал действовать жестко в отношении союзников Украины

Россия не будет опускаться до методов Украины, но продолжит действовать жестко в отношении ее союзников. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы не опустимся, но свои собственные методы сделаем гораздо более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева со стороны Запада. И мы это уже делаем»,— пояснил господин Лавров в интервью информационной службе «Вести».

По поводу завершения конфликта на Украине министр заметил, что это возможно только в случае «долгосрочного, надежного, устойчивого» урегулирования. Остановку военных действий по линии боевого соприкосновения российская сторона, по его словам, рассматривать не будет.