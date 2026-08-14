Два человека погибли в ДТП с четырьмя автомобилями в Ленобласти
Два человека погибли и еще двое пострадали в результате ДТП с участием четырех автомобилей, которое произошло утром 14 августа на Московском шоссе в Тосненском районе Ленинградской области.
В Тосненском районе два человека погибли в массовом ДТП
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
По данным ГУ МЧС России по Ленобласти, у дома №66 столкнулись эвакуатор «Газель», такси Daewoo, Changan и Mitsubishi L200. Пикап после столкновения съехал в кювет, водитель такси оказался зажат в автомобиле.
Как сообщили в аварийно-спасательной службе Ленобласти, погибли водители Daewoo и Changan. Пострадали водитель Mitsubishi и пассажирка такси.
35-летнюю женщину госпитализировали. Мужчину осмотрели медики скорой помощи, однако от госпитализации он отказался.