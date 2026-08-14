15 августа по улицам Варшавы пройдут 1,8 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Тем самым польские власти хотят продемонстрировать возросшую боевую мощь своих вооруженных сил не только России, но и партнерам по Евросоюзу.

Дело в том, что стране все труднее поддерживать высокий темп перевооружения армии исключительно за счет своего бюджета. Расходы на оборону приблизились к 5% ВВП, тогда как дефицит бюджета превысил 7%. Поэтому Варшава пытается превратить безопасность восточного фланга ЕС из преимущественно национальной статьи расходов в общеевропейскую.

Подробности — в материале «Варшава покажет все лучшее сразу».