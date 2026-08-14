Варшава покажет все лучшее сразу

15 августа в Польше состоится беспрецедентный по размаху военный парад: по улицам Варшавы пройдут 1,8 тыс. военнослужащих и более 300 единиц военной техники. Тем самым польские власти хотят продемонстрировать возросшую боевую мощь своих вооруженных сил не только России, но и партнерам по Евросоюзу. Дело в том, что стране все труднее поддерживать высокий темп перевооружения армии исключительно за счет своего бюджета. Расходы на оборону приблизились к 5% ВВП, тогда как дефицит бюджета превысил 7%. Поэтому Варшава пытается превратить безопасность восточного фланга ЕС из преимущественно национальной статьи расходов в общеевропейскую.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Военнослужащие 1-й Варшавской моторизованной бригады на танках Leopard во время августовского парада 2025 года

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters Военнослужащие 1-й Варшавской моторизованной бригады на танках Leopard во время августовского парада 2025 года

Фото: Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Субботний парад приурочен ко Дню Войска Польского — он отмечается 15 августа в память о событиях 1920 года, когда под Варшавой остановили продвижение Красной армии. «Мы имеем дело не только с конфликтом на восточной границе, но и с растущим числом российских провокаций в адрес Польши и других стран НАТО. Поэтому важно отметить эту годовщину с размахом и продемонстрировать силу нашей армии и стойкость в кризисных ситуациях»,— заявил мэр столицы Рафал Тшасковский.

В подготовке праздничных мероприятий принимают участие более 9 тыс. военнослужащих. Почти 2 тыс. из них пройдут по автостраде вдоль реки Висла в Варшаве. Одновременно на Балтике, неподалеку от Гданьска, состоится военно-морская часть парада: флотилия из 20 судов растянется на 8 км.

В Варшаве покажут 60 летательных аппаратов и 300 единиц наземной техники, в том числе танки Abrams и Leopard, РСЗО Himars и ЗРК Patriot, польские гаубицы «Краб» и бронетранспортеры «Росомаха». Часть техники этих типов поступает в том числе в подразделения, дислоцированные на границе с Калининградской областью. Гвоздь программы — собственные истребители F-35A модификации Husarz («Гусар»). Варшава заказала у США 32 истребителя пятого поколения на сумму $4,6 млрд, в мае первые три самолета прибыли в страну и были приняты на вооружение. Теперь их впервые продемонстрируют публике.

С 2022 года военные расходы Польши выросли втрое, превысив €45 млрд в год. И останавливаться на этом Варшава, похоже, не собирается.

У соседей — Франции, Великобритании и ФРГ — оборонный бюджет составляет 2,2–2,7% от ВВП, что меньше целевого показателя НАТО на 2035 год в 3,5%. В Польше же за эти годы бюджет на оборону уже вырос с 2,7% до 4,8% ВВП.

При этом финансировать дальнейшее перевооружение исключительно из национального бюджета Варшава не намерена. В мае этого года Польша подписала с Еврокомиссией соглашение о выделении €43,7 млрд на 45 лет на закупку военной техники, став первым и крупнейшим в ЕС заемщиком в рамках программы по обеспечению безопасности в Европе (Security Action for Europe, SAFE). Эти средства пойдут в том числе на создание в течение двух лет новой системы по защите от БПЛА на восточной границе республики. Для сравнения, Финляндия договорилась о займе размером всего €1 млрд.

Согласование этого кредита натолкнулось на серьезное политическое противостояние. В марте президент страны Кароль Навроцкий наложил вето на закон о кредитовании по линии SAFE — он поддерживает идею укрепления армии, но выступил против кредита ЕС. «Безопасность Польши не может зависеть от решений иностранных государств»,— пояснил он.

Ведь ЕС может произвольно приостанавливать финансирование, да и курс злотого к евро может скакнуть. А возвращать долг все равно придется, причем в евро. Кроме того, критики механизма задаются вопросами, какую выгоду от польского кредита получат, например, предприятия немецкого ВПК. И какая часть закупленного в долг вооружения будет перенаправлена на Украину?

Правительство Дональда Туска смогло обойти президентское вето через другие механизмы финансирования.

До 90% средств, парируют в окружении премьера, пойдет на контракты с тысячами отечественных — польских — компаний, что в конечном счете выгодно экономике страны.

И субботний парад позволяет заручиться публичной поддержкой этого решения правительства. «Благодаря программе SAFE именно это оборудование мы покажем полякам и различным скептикам, в частности, тем, кто сомневался в программе SAFE»,— заявил накануне парада заместитель главы Минобороны Павел Бейда.

А еще выставить счет европейским партнерам за зримое укрепление безопасности на восточном фланге. «У нас огромные расходы на оборону. Поэтому мы нуждаемся в большей европейской солидарности и новых инструментах финансирования»,— заявил глава Минфина Анджей Доманьский. «Это не могут быть только кредиты. В очередной перспективе это должны быть гранты Европейского союза»,— конкретизировал эту мысль министр обороны Владислав Косиняк-Камыш.

Галина Дудина