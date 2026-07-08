В Орле не состоялись десятые торги по продаже здания райадминистрации за 264 млн

Не состоялись десятые торги по продаже здания администрации Советского района Орла на улице Октябрьской, 30. До участия в них не был допущен ни один участник. Об этом сообщается в итоговом протоколе. Начальная цена лота составляла 264,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание райадминистрации на улице Октябрьской в Орле

Фото: из аукционной документации Здание райадминистрации на улице Октябрьской в Орле

Фото: из аукционной документации

К продаже предлагались четырехэтажное здание площадью 2,5 тыс. кв. м с подвалом на 639,8 кв. м и земельный участок на 2,1 тыс. кв. м. Из данных «Яндекс Карт» следует, что по этому адресу размещаются администрация Советского района Орла, областное отделение Российского творческого союза работников культуры, централизованная бухгалтерия городских образовательных учреждений, а также офис детского омбудсмена региона.

Продажа активов ведется с июня 2022 года. Все предыдущие аукционы не состоялись из-за отсутствия заявок, кроме одного, который был отменен.

Алина Морозова