Никто не захотел купить здание районной администрации в Орле за 258 млн

В очередной раз признан несостоявшимся аукцион на земельный участок и нежилое здание в Орле по адресу: улица Октябрьская, 30. По данным ГИС «Торги», не было подано ни одной заявки на участие. В здании на Октябрьской располагаются: администрация Советского района Орла, областное отделение Российского творческого союза работников культуры, централизованная бухгалтерия городских образовательных учреждений, а также офис уполномоченного по правам ребенка. Цена лота составляла 258,4 млн руб., шаг аукциона —12,9 млн.

Нынешние торги стали уже девятыми. Управление муниципального имущества и землепользования администрации Орла пытается продать активы с июня 2022 года. Предыдущие аукционы также сорвались из-за отсутствия заявок, за исключением одного — он был отменен.

В состав лота, который пытается реализовать муниципалитет, входит земельный участок площадью 2053 кв. м (кадастровая стоимость 4,7 млн), нежилое помещение площадью 639,8 кв. м в подвале (кадастровая стоимость 10,6 млн), а также 2499,4 кв. м. на всех четырех этажах здания (кадастровая стоимость 49,9 млн).

Вчера «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Дмитровском районе Орловской области выставили на продажу имущественный комплекс Малобобровской общеобразовательной школы. Начальная цена лота составляет 25,7 млн руб. МБОУ «Малобобровская ООШ» как юрлицо было ликвидировано 12 января по решению администрации муниципалитета.

Денис Данилов