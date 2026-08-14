Коммунист Матвеев обратился к богу и Владимиру Путину с просьбой остановить «юридическое безумие»

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев опубликовал видеообращение к президенту Владимиру Путину со словами «только Господь Бог и вы могут, наверное, остановить это юридическое безумие».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Коммунист говорит об иске кандидата в депутаты Госдумы от «Партии пенсионеров» Анны Саранцевой с требованием снять Михаила Матвеева с выборов из-за нарушения права интеллектуальной собственности при размещении агитационных материалов на своем сайте и во «Вконтакте». Исковое заявление рассматривается в Самарском областном суде. Одна из претензий касается того, что депутат использовал шрифты Microsoft без согласия компании.

В видеообращении Михаил Матвеев говорит, что его «снимают с выборов за то, что не купил не продающуюся в России с 22 года лицензию финансирующей ВСУ американской компании Майкрософт. Причем делает это российский суд, сам использующий на своем сайте те же шрифты этой компании».

Депутат отметил, что нельзя обрушивать доверие людей к предстоящим выборам, «делегитимизируя их столь мелочными основаниями для снятия кандидатов».

13 августа Михаил Матвеев опубликовал в Telegram видеообращение к своим сторонникам. В нем он заявил, что его снятие с выборов выгодно его основному конкуренту по округу единороссу Александру Живайкину, который не смог бы его победить в честной борьбе.

Сабрина Самедова