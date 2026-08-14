СКР возбудил дело после удара ракеты по дому в Брянске

Следователи возбудили уголовное дело о теракте после ракетной атаки в Брянске. По данным ведомства, при попадании снаряда в жилой дом один мирный житель погиб, не менее семи человек получили ранения. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Удар пришелся по десятиэтажному дому в Советском районе Брянска. В здании возник пожар. В ведомстве отметили, что среди пострадавших есть пожилые люди и малолетний ребенок.

О ракетной опасности губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил сегодня утром. Глава региона сообщал о шестерых пострадавших и одном погибшем. Жильцов поврежденного дома эвакуировали.

Никита Черненко