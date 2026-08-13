Посольство РФ пригрозило журналисту FAZ правовыми мерами из-за слов о русских

Посольство России в Германии рассмотрит возможность принять правовые меры в отношении журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. На пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в Белграде 8 августа корреспондент спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».

«Впоследствии он (Михаэль Мартенс.— “Ъ”) неоднократно подтвердил, что имел в виду именно то, что сказал, и не видит в этом ничего предосудительного. Ссылка на свободу слова вряд ли подразумевает публичные призывы, пусть и в форме вопроса, к убийству людей»,— указано в сообщении в Telegram-канале посольства.

В российском посольстве пообещали проверить, не нарушают ли слова Михаэля Мартенса уголовное законодательство России и Германии. Для этого дипломаты привлекут российские и немецкие правоохранительные органы, добавили в посольстве.