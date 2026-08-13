Посольство РФ пригрозило журналисту FAZ правовыми мерами из-за слов о русских
Посольство России в Германии рассмотрит возможность принять правовые меры в отношении журналиста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Михаэля Мартенса. На пресс-конференции президента Украины Владимира Зеленского в Белграде 8 августа корреспондент спросил, что европейские страны могут сделать, чтобы «помочь убить больше русских».
«Впоследствии он (Михаэль Мартенс.— “Ъ”) неоднократно подтвердил, что имел в виду именно то, что сказал, и не видит в этом ничего предосудительного. Ссылка на свободу слова вряд ли подразумевает публичные призывы, пусть и в форме вопроса, к убийству людей»,— указано в сообщении в Telegram-канале посольства.
В российском посольстве пообещали проверить, не нарушают ли слова Михаэля Мартенса уголовное законодательство России и Германии. Для этого дипломаты привлекут российские и немецкие правоохранительные органы, добавили в посольстве.
В январе 2026 года Земельный суд Гамбурга удовлетворил иск основателя холдинга USM Алишера Усманова к газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), запретив изданию распространять ряд ложных утверждений о предпринимателе. Суд признал несостоятельными утверждения FAZ, в том числе о вмешательстве Усманова в редакционную политику «Коммерсанта» и о его связи с Дмитрием Медведевым. Это решение стало частью серии судебных побед Алишера Усманова, оспаривающего материалы, которые использовались для обоснования санкций ЕС против него.
Посольство России в Германии ранее, в феврале 2025 года, принимало меры безопасности в связи с предупреждением Службы внешней разведки России о возможном теракте со стороны Украины против российской дипмиссии. Посол России в Германии Сергей Нечаев тогда сообщил, что немецкие правоохранительные органы были уведомлены и также принимают меры. Кроме того, в сентябре 2025 года посол России в Германии Сергей Нечаев назвал «абсолютно неприемлемыми» высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца в адрес президента РФ Владимира Путина, которые, по мнению дипломата, направлены на разрушение доверия между странами.
В октябре 2022 года МИД России выразил протест Германии из-за «актов вандализма» в отношении российских дипучреждений, когда здание посольства РФ в Берлине было облито красной краской. Frankfurter Allgemeine Zeitung сообщала, что толпа людей забросала посольство России в Берлине воздушными шарами и бутылками. Российский МИД тогда возмутился «отсутствием адекватной реакции» немецких властей на инциденты.