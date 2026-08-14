В Абхазии восстановили подачу электричества

В Абхазии восстановили электроснабжение после попадания молнии в опору ЛЭП. С утра из-за ЧП были обесточены Сухум и вся западная часть республики.

«Специалисты РУП "Черноморэнерго" завершили аварийно-восстановительные работы на высоковольтной линии 220 кВ в селе Пакуаш»,— уведомили в компании.

Поврежденная молнией ЛЭП находится в Очамчырском районе. На обесточенном с утра западе Абхазии расположены курортные города Гагра, Пицунда, Гудаута и Новый Афон. Проблемы с энергоснабжением в республике продолжатся второй день: вчера часть Абхазии осталась без света из-за аварии на ЛЭП.