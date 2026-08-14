Часть Абхазии обесточена из-за удара молнии в опору ЛЭП

Составлено ИИ-Ассистентъ

Электроснабжение в Абхазии нестабильно, и недавние отключения из-за попадания молнии в ЛЭП являются частью повторяющейся проблемы, затрагивающей как столицу Сухум, так и курортные города. Например, 29 декабря 2025 года все районы Абхазии остались без электричества из-за аварийного отключения на высоковольтных линиях «Шешелети-1», «Шешелети-2» и «Ачигвара» после восстановления энергоснабжения из-за плохих погодных условий.

Проблемы с электроснабжением часто возникают из-за аварий на Ингурской ГЭС, которая является основным источником электроэнергии для Абхазии и Грузии. Так, 25 июля 2026 года вся Абхазия была обесточена из-за аварии на Ингурской ГЭС, расположенной на границе двух стран, которая эксплуатируется совместно и делится в пропорции 60% для Грузии и 40% для Абхазии. В 2024 году вся Абхазия уже оставалась без света из-за аварийной остановки этой ГЭС, связанной с критическим уровнем воды в водохранилище.

В 2021 году Сухум и западная часть Абхазии были обесточены из-за урагана, повредившего высоковольтную линию в селе Шешелети Гальского района. Тогда шквалистый ветер снес крыши домов и повалил деревья, что потребовало создания оперативного штаба для ликвидации последствий.