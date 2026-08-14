РФС назвал дату товарищеского матча сборных России и Ирана

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч с Ираном 29 сентября, об этом сообщила пресс-служба Российского футбольного союза (РФС). Встреча пройдет в Казани.

«Игра состоится в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора, который начнется 21 сентября. Информация о точном времени начала матча и старте продаж билетов будет опубликована позднее», — добавили в РФС.

Последний матч между сборными России и Ирана состоялся 10 октября 2025 года, тогда российские спортсмены одержали победу со счетом 2:1. Товарищеские игры также проходили в 2023 и 2017 годах, тогда команды сыграли вничью (1:1), в 2011 году победу одержали иранцы (1:0). С 2022 года российская сборная и футбольные клубы отстранены от участия в турнирах под эгидой FIFA, но могут принимать участие в товарищеских матчах.