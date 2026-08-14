Московские силовики проводят обыски на «Горбушке»

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в «Новой Горбушке». Это соседнее с рынком электроники здание, уточнили РБК в администрации торгового комплекса. Официально об оперативных мероприятиях не сообщалось.

Сотрудник «Горбушки» в разговоре с РБК рассказал, что обыски идут с ночи. «Вчера днем приехали люди в масках. Я когда заступил, они уже были»,— сказал собеседник издания. Собеседник RT рассказал, что мероприятия связаны с деятельностью нелегальных криптообменников.

«Горбушка» — рынок электроники, появившийся в конце 1980-х годов у ДК им. Горбунова. Изначально там возникла стихийная барахолка для любителей кино и музыки. В 2000-х годах «Горбушка» переехала в здание завода «Рубин» и сменила название на «Горбушкин двор».

На прошлой неделе сотрудники ФСБ и МВД проводили обыски в деловом центре «Москва-Сити» по делу о работе девяти нелегальных криптообменников. Всего задержали более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты. По данным «Ъ», ежемесячный оборот криптообменников превышал 1 млрд руб.

Подробнее — в материале «Ъ» «ФСБ сократила дистанцию с мошенниками».

Никита Черненко