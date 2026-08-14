Московские силовики проводят обыски на «Горбушке»
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в «Новой Горбушке». Это соседнее с рынком электроники здание, уточнили РБК в администрации торгового комплекса. Официально об оперативных мероприятиях не сообщалось.
Сотрудник «Горбушки» в разговоре с РБК рассказал, что обыски идут с ночи. «Вчера днем приехали люди в масках. Я когда заступил, они уже были»,— сказал собеседник издания. Собеседник RT рассказал, что мероприятия связаны с деятельностью нелегальных криптообменников.
«Горбушка» — рынок электроники, появившийся в конце 1980-х годов у ДК им. Горбунова. Изначально там возникла стихийная барахолка для любителей кино и музыки. В 2000-х годах «Горбушка» переехала в здание завода «Рубин» и сменила название на «Горбушкин двор».
На прошлой неделе сотрудники ФСБ и МВД проводили обыски в деловом центре «Москва-Сити» по делу о работе девяти нелегальных криптообменников. Всего задержали более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты. По данным «Ъ», ежемесячный оборот криптообменников превышал 1 млрд руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «ФСБ сократила дистанцию с мошенниками».
За неделю до обысков на «Новой Горбушке», 7 августа 2026 года, сотрудники ФСБ и МВД уже провели аналогичные мероприятия в деловом центре «Москва-Сити», где ликвидировали девять нелегальных криптообменников. Эти криптообменники использовались украинскими колл-центрами для вывода денег, похищенных у россиян телефонными мошенниками. Ежемесячный оборот таких операций в «Москва-Сити» составлял не менее 1 млрд рублей, а суточный оборот достигал 1-2 млн долларов.
В ходе спецоперации в «Москва-Сити» были задержаны более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты, включая курьеров, которые получали наличные от обманутых граждан. Пострадавшими от мошеннических схем оказались граждане в возрасте от 18 до 70 лет, которым мошенники представлялись сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга.