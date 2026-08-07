ФСБ сократила дистанцию с мошенниками

Сотрудники ФСБ и МВД ликвидировали в деловом центре «Москва-Сити» девять нелегальных криптообменников, через которые украинские колл-центры выводили деньги, похищенные у россиян телефонными мошенниками. Ежемесячно через них проходил как минимум 1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники ФСБ перед задержанием работников нелегальных криптообменников

Фото: ФСБ РФ Сотрудники ФСБ перед задержанием работников нелегальных криптообменников

Фото: ФСБ РФ

По данным “Ъ”, оперативные мероприятия в деловом центре «Москва-Сити» прошли в рамках сразу двух уголовных дел о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Одно расследуется УВД по Юго-Восточному административному округу Москвы, а другое — УМВД по городскому округу Королев (Московская область). Именно туда поступило несколько заявлений от потерпевших, ставших жертвами телефонных мошенников. По предварительным данным силовиков, их общее число в итоге может исчисляться не одной сотней.

Следы привели оперативников в компанию Donald-Capital и еще восемь нелегальных криптообменников, обосновавшихся в башне «Федерация». В большинстве из них правоохранителям открывать двери отказались, и им пришлось вызывать спецназ, использовавший специнструменты. В ходе спецоперации были задержаны более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты. Среди них оказались и курьеры, получавшие от обманутых граждан наличные и передававшие их в криптообменники. На работу все фигуранты были наняты из различных российских регионов, как правило, дистанционно. С их помощью украинские колл-центры выводили похищенные у россиян телефонными мошенниками деньги, используя их как в личных целях, так и для финансирования ВСУ, а также, по предварительным данным, агентов украинских спецслужб, совершавших в России преступления террористической направленности.

Действовали злоумышленники по стандартной схеме — представляясь сотрудниками ФСБ или Росфинмониторинга, они требовали от потерпевших строго следовать их указаниям и пошагово выполнять инструкции.

По утверждениям мошенников, только так те могли обезопасить свои средства и предотвратить их перевод для финансирования украинских силовиков. Как установило следствие, «не осознававшими характер своих действий» потерпевшими оказались граждане в возрасте от 18 до 70 лет.

Сами задержанные утверждали, что через их обменники ежедневно проходило не менее 30 клиентов, а ежемесячный оборот переводимых за границу средств в крипте достигал 1 млрд руб.

По данным “Ъ”, большинство задержанных свою вину в инкриминированных деяниях признали. Сейчас устанавливаются организаторы схем и другие причастные к ним лица. Обвинение им, очевидно, будет предъявлено по более тяжкой статье — организация преступного сообщества или участие в нем (ч. 1 и 2 ст. 210 УК), а также, возможно, в содействии террористической деятельности (ст. 205.1 УК).

Олег Рубникович