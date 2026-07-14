Темпы жилищного строительства снизились в Курской области

По данным Курскстата, за первое полугодие 2026-го на территории Курской области за счет всех источников финансирования было построено 2765 квартир общей площадью 279,6 тыс. кв. м, что составляет только 70,1% от показателя за аналогичный период 2025-го. Жители региона за счет собственных и заемных средств построили 1009 жилых домов совокупной площадью 190,2 тыс. кв. м — 68% от общего объема ввода жилья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Аналитики подсчитали, что доля ввода жилья в сельской местности составила 45,6% от общего объема по региону. В первом полугодии жилые дома вводили в эксплуатацию во всех муниципальных районах и городах Курской области. Наибольший объем ввода зафиксирован в областном центре (118,7 тыс. кв. м), а также Курском (82,1 тыс. кв. м) и Железногорском (14,8 тыс. кв. м) районах.

Накануне «Ъ-Черноземье» также сообщал, что Курская область занимает 62-е место в общероссийском рейтинге и последнее в Черноземье по минимальному сроку накопления на вторичную квартиру для семьи с одним ребенком — 5,5 года. С мая 2025-го по май 2026-го этот показатель увеличился на 12 месяцев.

Денис Данилов