В Воронеже в 2026 году планируется ввести на 10% меньше жилья, чем годом ранее

В 2026 году в Воронеже планируется ввести 821 тыс. кв. м жилья, что на 10% меньше, чем в 2025 году (915 тыс. кв. м). Об этом на еженедельной планерке в мэрии сообщил заместитель главы администрации по градостроительству Дмитрий Гладких. Для сравнения: в 2023 году ввод составил 839 тыс. кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

При этом на многоквартирные дома придется порядка 701 тыс. кв. м, еще 120 тыс. кв. м составит доля индивидуального жилищного строительства. Среди крупнейших застройщиков региона по плановым объемам ввода лидируют «ДСК», ГК «Развитие», ГК «Выбор», ЖБИ-2 (ООО СЗ «Поколение»), ЗАО «ВМУ-2», ООО «ИП К.И.Т.», ГК «Крайс», ООО СЗ «Неострой».

«Сейчас спрос на этом рынке продолжает падать, условия для строительных компаний тяжелые. Предпосылок для роста рождаемости или миграционного прироста в городе нет, поэтому прогнозы основаны на продолжении уменьшения численности населения»,— прокомментировал ситуацию мэр Сергей Петрин.

О том, что происходит со строительным рынком Черноземья на фоне высоких ставок по ипотеке,— в материале «Ъ-Черноземье».

Ульяна Ларионова